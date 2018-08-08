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Yakın geleceğe sürükleyici bir yolculuk: Bir Mars Destanı

Var olmak için kendi sebeplerine sahip dünyadışılar yaratan ilk yazar olan Weinbaum ile Mars’ta sürükleyici bir yolculuğa hazır mısınız?

Özel İçerik | 08.08.2018 - 17:01..
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Bir Mars Destanı

Asimov’un deyişiyle bilimkurgunun üç büyük novasından biri olan Stanley G. Weinbaum, bir buçuk yıllık yazarlık kariyerine ve trajik ölümüne rağmen erken dönem Altın Çağ’ın en başarılı yazarlarından biri. Hem ilk hem de en önemli öyküsü “Bir Mars Destanı” da bilimkurguyu kökten değiştiren ve uzaylı algısında devrim yapan gerçek bir klasik.

Bir Mars Destanı - Stanley G. Weinbaum

(Stanley G. Weinbaum)

BİR MARS DESTANI

Yakın gelecekte insanlık Mars’a sefere çıkar ve mürettebatın asi üyesi Dick Jarvis’in başından beklenmedik bir olay geçer: Mars’ta yepyeni bir ırkla tanışır; devekuşu benzeri Tviil’le. Ancak Mars’taki tek hayat formu Tviil değildir.

Onun yardımıyla Jarvis, “Bir Mars Destanı” ve devam öyküsü “Hayaller Vadisi”nde Mars’ın diğer mucizeleriyle de karşılaşacaktır. Bu iki klasik öyküye ek olarak Weinbaum’un yarattığı bir diğer çarpıcı karakter olan Profesör Manderpootz’un yer aldığı “Eğer Dünyaları” ve “İdeal”in yanı sıra ters giden bir bilimsel deneyi anlatan “Uyumun Doruğu”, uzaylı ekolojilerine yoğunlaşan saykedelik öykü “Üşütük Ay” ve sanal gerçekliği işleyen ilk öykülerden “Pygmalion’un Gözlüğü” de bu derlemede kendine yer buluyor.

Bir Mars Destanı - Stanley G. Weinbaum

Bir Mars Destanı

Stanley G. Weinbaum

İthaki Yayınları

S.: 232

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Damla Karakuş

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