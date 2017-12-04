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Yakınıyla hastaneye gitti silahı MR cihazına yapıştı

Polis memuru belindeki silahı çıkartmadan MR cihazına yaklaştı, silahı cihaza yapıştı. Hastanenin itfaiye çağırması da sorunu çözemedi.

AA | 04.12.2017 - 06:51..
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Polis memuru, MR çektirecek olan yakınıyla yaşadığı Denizli'deki devlet hastanesine gitti. Polis memuru belindeki silahı çıkartmayı unutunca, silah MR cihazına yapıştı.

Yakınıyla hastaneye gitti silahı MR cihazına yapıştı

İTFAİYE EKİPLERİ ÇARE OLAMADI

Polis memuru, yardım etmek amacıyla yakınıyla MR odasına girdi. Polis memurunun belinde unuttuğu silahı, MR cihazına girmeye hazırlanan yakınına yardım ettiği sırada yüksek şiddette manyetik alan oluşturan cihaza yapıştı.

Odadaki görevliler, silahı çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hastanedeki odaya gelen itfaiye ekipleri de silahın dolu olması nedeniyle, yetkili servis tarafından çıkarılması gerektiğini belirtti.

MR cihazına yapışan silahın yetkili servis tarafından yapıştığı yerden çıkartılacağı belirtildi.

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