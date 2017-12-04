Yakınıyla hastaneye gitti silahı MR cihazına yapıştı

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15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ ile irtibatı olan kişi ve kuruluşların, darbe girişiminde ortaya çıkan zararın maddi boyunun ödemesi için ilgili bakanlıklara yazı gönderildiğini açıkladı.