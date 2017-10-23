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Yakınlarına sitem etti canlı yayında tetiğe bastı

Rızası alınmadan kızının evlendirildiğini iddia eden Ayhan Uzun, sosyal medyada yaptığı canlı yayında intihar etti.

23.10.2017 - 01:59
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Kayseri'de yaşayan 54 yaşındaki tekel bayii işletmecisi Ayhan Uzun, Facebook hesabında 'Akşam Canlı Yayın Var' ve 'Vasiyetimdir beni bu hale koyanlar cenazeme gelmesin' diye yazdı.

Yakınlarına sitem etti canlı yayında tetiğe bastı

Evde yalnız olduğu belirtilen Uzun, saat 22:30 sıralarında Facebook hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında yakınlarına sitem etti.

"BENİ ADAM YERİNE KOYMADILAR"

54 yaşındaki Ayhan Uzun, "Kızımın en mutlu gününde beni arayıp 'baba buyur tatlıya gel' diyorlar. (Tatlı yemek: nişan) Beni elden ele çağırır gibi 'Bu mutlu günümüzde yanımıza gel' diyen olmadı. Kimse benden bir haber sormadı. Kimse de beni adam yerine koymadı. Kayınbabam olacak kişi, geçti benim minderime, çocuklarımın üzerinde hakkı olmadan kızımı verdi. 'Bu adamın babası ölmedi ki' diye hiç bana soran olmadı. Çocuklarımın üzerinde bir lokma hakkı olmamasına rağmen geçti kızımı verdi. Oysaki kızımdan ve ailemden şunu beklerdim, 'baba gel de aramızda ol' demelerini isterdim. Eşim aradı söyledi. Dedim ki 'yanıma geldiniz de gelmedim mi' desem de, eşim 'senin ayağına mı geleceğiz' dedi... Belki bazılarınız bu yaptığıma 'şov' diyeceksiniz. Benim yaşadıklarımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Biraz sonra elimdeki silahla hayatıma son vereceğim" dedi.

Yakınlarına sitem etti canlı yayında tetiğe bastı

VEDA EDİP TETİĞE BASTI

Facebook'taki yakınlarının 'yapma' şeklindeki ifadelerine karşın Ayhan Uzun, "Hadi Allaha ısmarladık, ben gidiyorum, kendinize iyi bakın" diye veda edip, üçe kadar saydı, ardından da tabancayı başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Olay sonrası eve gelen yakınları, Ayhan Uzun'un cesediyle karşılaştı. Ayhan Uzun'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yakınlarına sitem etti canlı yayında tetiğe bastı

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