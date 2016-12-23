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'Yakışıklıyım değil mi' diye soran DEAŞ şüphelisi serbest

Konya'da polis tarafından IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 43 kişi serbest bırakıldı.

23.12.2016 - 15:19
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Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik geçen 16 Aralık günü operasyon düzenledi.

43 KİŞİ SEEBEST KALDI

Operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden 17'si polisteki ifadesinin ardından, 20'si Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından, 6'sı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan bir DEAŞ şüphelisi, gazetecilere "Çekin daha iyi çekin. Yakışıklıyım değil mi? Allah'a hamdolsun. Çekin, Allah da sizi çeker" demişti.

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