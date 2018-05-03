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Yakup Yavru mezar yaptırdı

Yakup Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 15:06..
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Amasyalı, 22 yıllık sinema ve tiyatro oyuncusu 65 yaşındaki Yakup Yavru, memleketinde kendisi için mezar yeri satın aldı.

35 BİN TL VERDİ

Mermer ve taştan 35 bin lira harcayarak, mezar yaptıran Yakup Yavru, Amasya ziyaretinde henüz tamamlanmayan kabrine uğradı. Mezarın arkasındaki duvara 5 ayrı göz yaptıran Yakup Yavru, oynadığı dizi ve filmlerden hazırlattığı fotoğraflarının öldükten sonra buralara asılmasını istedi. Yakup Yavru, mezarının etrafına da çam fidanları diktirdi.

"KİMSEYE SIKINTI ÇIKARMAYAYIM"

Mezarının yerini çok beğendiğini ve kendisine göre hayırlı bir iş yaptığını düşündüğünü belirten Yakup Yavru, şunları da söyledi: "'Ölümlü dünya ne olur ne olmaz' diye, İstanbul’da Zincirlikuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırayım; dedim. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım, dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesim geliyor. Öyle bir hoşuma gitti ki şimdi bir de hayrat için ismime çeşme yaptıracağım. Ben memnunum.

"KENDİM İÇİN HAYIRLI BİR ŞEY YAPTIM"

Paraları oraya, buraya savuracağıma kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum. Mezarın arka kısmına özel olarak yaptırdığım 5 göze, ben öldükten sonra yağmur ve kardan etkilenmeyen çeşitli portrelerimi yerleştirecekler. Şimdi koyarsak, ayıp olur. Herkes Fatiha okumaya başlar, gerçekten öldü sanırlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleştirecekler. Çam fidanlarının aralarına da bazı oynadığım sinema filmlerinin afişleri konulacak. Mezarıma yaptırdığım toplam masraf 35 bin lirayı buldu. Daha da harcayacağım."

Yakup Yavru mezar yaptırdı

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