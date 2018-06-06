Yakutiye Kent Meydanı adeta Kuş Cenneti

Yaklaşık 20 dönüm büyüklüğündeki kent meydanı, içerisinde 16 ve 13. yüzyıl olarak tarihlendirilen 2 tarihi eser yer alıyor. İsmini Selçuklu mimarisinin nadide eserlerinden Yakutiye Medresesinden alan kent meydanı, insanların gündüz ve gece vakit geçirebildiği, tarihi ve çevre güzelliğiyle gözde bir meydan haline geldi.

MEYDANLARI ŞEHRE KAZANDIRDI

Erzurum’a kalıcı eserler kazandıran Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, kent meydanını şehre kazandıran en güzel imzalarından birini de Muratpaşa Kent Meydanı oluşturuyor.

HUZURLU GÖRÜNTÜSÜYLE KUŞ CENNETİ

Yakutiye Kent Meydanı, yeşil ile kuşatılmış huzurlu görüntüsüyle, vatandaşın güzünde hoş gelen baharın resmi ve kuş cenneti olarak tanımlanıyor.

Yakutiye Kent Meydanı, yeşil ile kuşatılmış huzurlu görüntüsüyle, vatandaşın güzünde hoş gelen baharın resmi ve kuş cenneti olarak tanımlanıyor.







