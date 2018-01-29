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Yalancı kahramanlıklar üzerine kurulan ABD tarihi

Dünyanın en güçlü devletlerinden olan ABD, uluslararası arenada propaganda çalışmaları ile kahraman bir imaj çizdi. ABD tarihi boyunca oluşturulan bu imaj aslında bir yalana dayanıyor.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 14:41..
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ABD tarihi dünya üzerindeki herkes tarafından kahramanlıklarla dolu, destanlara sığmayan bir imaj ile tanınır. Bu imajın oluşmasında, Amerika'yı kuran Avrupa göçmenlerinin başarıları olduğu kadar, propagandanın da etkisi büyüktür.

George Washington'un komutanlığı, James Monroe'nun bayrak taşıyıcılığı ile günümüze süper güç olarak gelen ABD'nin tarihindeki bazı noktalar aslında büyük bir yalana dayanıyor.

KAÇIŞIN TABLOSUNU, ZAFERİN TABLOSU GİBİ PAZARLIYORLAR

Örneğin ABD kahramanlığının temelinde yer alan, ünlü Alman ressam James Monroe'nun çizimi "Washington Crossing the Delaware" yalanın temeli...

Yalancı kahramanlıklar üzerine kurulan ABD tarihi

BAĞIMSIZLIK SAVAŞINDA WASHINGTON'UN KAÇTIĞI CEPHE

George Washington, İngiliz ordularına karşı üstün bir mücadele vererek bağımsızlık yolunda kuvvetli adımlar atmış, ordularını Delaware'ye yönlendirmişti. Aralık 1776'da Kraliyet ordularına karşı mücadele veren Washington'un kıta orduları, İngilizlere karşı üstün gelemeyeceklerini anladıkları zaman Washington'un talimatı ile geri çekilmek zorunda kaldılar.

Yalancı kahramanlıklar üzerine kurulan ABD tarihi

Her ne kadar geri çekilme gerçekleşse de sonradan kazanılan ve bir özgürlüğe dönüşen bu savaş, Alman ressam Emanuel Leutze'nin "Washington Crossing the Delaware" tablosu New York'ta bulunan Metropolitan müzerinde sergileniyor.

Yalancı kahramanlıklar üzerine kurulan ABD tarihi


"DELAWARE'Yİ GEÇEN WASHINGTON"

ABD'nin ulusal kahramanı olan George Washington'un, ABD'yi bağımsızlaştırma savaşında ordulara kumandanlık ettiği ve bağımsızlık yolunda neler yaptığı bilgisi tarih kitaplarında yer almaktadır.

Yalancı kahramanlıklar üzerine kurulan ABD tarihi

Ancak tarih kitaplarında yer almasa da ünlü Alman ressam Leutze'nin "Washington Crossing the Delaware" tablosunda yer alan yalan görsel, kahramanlığın bize ne kadar da yalan olduğunu gösteriyor. Zira bu tabloda, aslında bir kaçış sahnesi canlandırılıyor.

WASHINGTON'UN SAHTE KAHRAMANLIĞI

Kahramanlıklarla dolu "kısa" Amerika tarihinde bir ufak detay olan bu görselde, kıta ordusu komutanı olan Washington'un Delaware'den "efsane" olarak adlandırılan "geri çekiliş" gösteriliyor.

Yalancı kahramanlıklar üzerine kurulan ABD tarihi


Bu sahnede Washington'un pozu ve beraberindeki askerlerin kahramanca mücadelesi sanki bir zaferden çıkılmış; vakur, gururlu bir ifade ile "bağımsız" Amerika oluşturulmuş izlenimi veriliyor. Aslında binlerce kişilik İngiliz ordularından kaçmayı gösteren "Washington Crossing the Delaware" tablosu temelinde "gerçek" bir kaçışı temsil ederken, "sahte" bir kahramanlık imajını bizlere veriyor.

EMANUEL LEUTZE'NİN TARTIŞMALI TABLOSU

Bu trajikomik ve yalan destanın baş rol oyuncularından olan Alman ressam Emanuel Leutze, yaptığı eseri ile yıllar sonra halen tartışmaların odağında. Büyük bir geri çekilişin resmedildiği bu tabloda, kahramanlık gibi gösterilmesi haricinde birçok açıdan hataları barındırıyor.

Yalancı kahramanlıklar üzerine kurulan ABD tarihi


Özellikle tekniki ve tarihi açıdan uzmanlar tarafından değerlendirilen bu eserde, bayrak taşıyıcı olan ve yıllar sonra ABD'nin Başkanı olacak olan James Monroe ile George Washington'un aynı teknede bulunmadıkları hatta yanı bölgede bile savaşmadıkları iddia edilirken, Amerikan bayrağı tasarımı 1777 yılına kadar kullanılmadığı da savunulan tezler arasında.

Yalancı kahramanlıklar üzerine kurulan ABD tarihi

Washington ve birliklerinin Delaware'yi şafak sökmeden gece vaktinde geçtiği kaynaklarda yer alan bilgilerde rastlanırken, resimde gündüz vakti bu işlemin yapıldığı resmediliyor.

Tabloda tekniki ve tarihsel anlamda daha bir çok kusur bulan uzmanlar konu üzerine tartışmalarını halen sürdürürken, ABD'nin tarihinin nasıl yalanlar üzerine inşa edildiği yüzyıllar sonra bile alenen belli oluyor.

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