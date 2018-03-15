Yalçın Akdoğan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı çekemiyorlar

Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nda bir dizi etkinlik için gelen Yalçın Akdoğan ile konuşma fırsatımız oldu.

Geçtiği yıl Turkuaz Yayınları tarafından yayımlanan Siyasi Liderlik ve Erdoğan kitabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bütün yönleriyle mercek altına alıyor.

Liderlerin en önemli özelliği bir siyasi hareket meydana getirmesi ve büyük kitleleri arkasından sürüklemesidir. Kurduğu siyasi partiyle milyonlarca üyeye ve seçmene ulaşan, büyük siyasi zaferlere imza atan Erdoğan, bir siyasi parti başkanı olmaktan öte, bir dava adamı olarak geniş kitlelerin lideri pozisyonuna ulaştı.

KARİZMATİK SİYASETÇİ KİMLİK

Sayın Erdoğan’ın karizmatik siyasetçi kimliği, sözünü esirgemeyen, dobra ve halkın dilinden konuşması önemli özelliğidir. Konuşmalarında özellikle Necip Fazıl Kısakürek, Yunus Emre gibi şair ve düşünürlerin sözlerine, şiirlerine yer veren Erdoğan, böylece insanların gönül tellerine de dokunmaktadır.

Gençliğinden beri siyasetin içinde olan Erdoğan, politikayı çok iyi okumakta. Devlet sorunları karşısında verdiği kararlar, onun iyi bir siyaset adamı olduğunu gösterir. Genelde halka samimiyet ve sevgi ile yaklaşırken, vesayet odaklarına karşı göstermiş olduğu vakur sergileyiş Erdoğan’ı halkın gözünden değerli kıldı.

Akdoğan’a göre Erdoğan’ın siyaset tasavvuru köktencilik yerine, evrimcilik, tedricilik (yavaş yavaş) bir anlayış üzerine kurulur. Lider, halkının üzerinde otoriteye sahip olan, gönüllü bağlılıkla insanları peşinden sürükleyebilecek etkiye sahip olan kişidir.

AK Parti’nin önde gelen siyasetçilerinden olan; 24, 25, 26’ıncı dönemlerde Ankara Milletvekilliği, 62, 63 ve 64’üncü AK Parti Hükümetinde Başbakan Yardımcılığı yapan Doç. Dr. Yalçın Akdoğan, son kitabında Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi liderliğini ele alıyor.

Akdoğan; “Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi hayatından son derece önemli bir yere sahip. Türkiye’nin son 15 yılına damga vuran bir siyasetçiden bahsediyoruz. Sayın Erdoğan’ı çekemiyorlar.”

Akdoğan’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve kitabını konuştuk…

Siyasi liderlik nedir?

“Bu kavramı çoğu siyasetçi kullanmak doğru olmasa gerek. Her siyasetçi lider mi, orası tartışılır. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızda bulunan siyasi liderlik ve karizmatik halkın sevgisini kazandı. Ortak bir hedefe ve amaca ulaşmak için kitleleri peşinde koşturan ve desteğini her zaman hisseden birisi için siyasi liderlik doğru bir tanımdır. “





Sayın Erdoğan neden bu kadar eleştiriliyor?

“Cumhurbaşkanımız sorunların çözümü için uğraşıyor. Çok önemli bir lider, Recep Tayyip Erdoğan’ın değeri daha sonra anlaşılacak. Bunun farkındayım. Neden eleştirildiği meselesine gelince; Sayın Erdoğan Türkiye’nin önünü açtı, Orta Doğu’da ve dünyada söz sahibi yaptı. Hem içerde hem de dışarda Erdoğan’ı çekemeyenler çoğunlukta.”

Cumhurbaşkanımız hakkında detaylı bir kitaba imza attınız? Kitabı okumayanlar için biraz anlatır mısınız?

“Kitabımda asıl anlatmak istediğim Sayın Erdoğan’ın siyasi liderliğini masaya yatırmak. Gençliğinde siyasete atılan, kademe kademe yükselen bir siyasetçiden bahsediyoruz. Her seçimde başarıyla çıkan, oy oranını yükselten, halkın derin sevgisini kazanana Recep Tayyip Erdoğan’ı gelecek kuşaklara aktarmak istedim.”





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Bir siyasetçiyi lider kılan nedir?

"Her şeyden önce gündem oluşturması lazım. Eğer gündemi oluşturamazsanız kaybolursunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok iyi başarıyor. İnandığı yolda yürüyerek halkını cesaretlendiriyor. Tayyip Bey’in davası var, o dava uğruna sonuna kadar mücadele edecek."

Nedir o dava?

“Türkiye’nin bekası ve milletin parçalanamaz bütünlüğü. Bakınız şuan Afrin’de teröristlere karşı mücadele veriyoruz. Bu mücadele hem içeride hem de dışarıda rahatsızlık yaratıyor. Kendi sınırlarımızı koruyacağız elbette. İşte Cumhurbaşkanımızın davası bu. Ülkesi ve milleti…”





Sayın Erdoğan’ın birkaç özelliğini saysak hangi başlıklar öne çıkar?

“Bakınız, her şeyden evvel cesaretlidir. Dürüsttür, çalışkandır, dinamiktir. Ne istediğini bilen ve o yönde politika üreten önemli bir siyasetçidir Cumhurbaşkanımız.

Erdoğan’ın halkına olan sevgisi ve bağlılığı insanlar nezdinde sürekli mükâfatlandırılmıştır. Onca engellemelere ve kaos yaratmak isteyenlere rağmen dimdik ayakta durdu.“

MHP ile yapılan ittifak anlaşmalarına eleştiriler var. MHP baraj altında kalacağını anladığı için Ak Parti ile ittifak kurdu yönünde yorumlar yapılıyor. Neler söylemek istersiniz?





“Buna katılmak mümkün değil. Sayın Bahçeli için söz konusu ülkesi ve milletiyse her zaman elini taşın altına koymuştur. Dolasıyla yapılan bu eleştirileri çok yersiz buluyorum.”

Gençliğinden beri siyasetin içinde olan Recep Tayyip Erdoğan’ı anlatıyorsunuz. Bu kitap bir ihtiyaçtan mı doğdu?

"FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz’da yapmak istediği darbe girişimi geri tepti. Bu Sayın Erdoğan’a borçluyuz. Ülkesine ve milleti için elinden geleni yapan büyük bir siyasi güçten bahsediyoruz.

Kitapta cumhurbaşkanımızı bütün yönleriyle anlatmaya çalıştım. Türkiye’nin her alanda önünü açan cumhurbaşkanımızdır. Değerini bilelim."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]