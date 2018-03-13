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Yalçın Tosun okuyucularıyla buluşuyor

Ödüllü Yazar Yalçın Tosun, 16 Mart Cuma günü saat 17:00’da Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi’ndeki Oda’da okuyucularıyla buluşuyor.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 10:23..
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YKY Beyoğlu Kitabevi’ndeki Oda’nın bu ayki konuğu, gönül bağlarını, arzuları, gizli sevdaları ve saklı kırgınlıkları anlatma ustası Yalçın Tosun. YKY’den yayımlanan Anne, Baba ve Diğer Ölümcül ŞeylerPeruk Gibi Hüzünlü ve Dokunma Dersleri kitaplarıyla yeni dönem öykücülüğümüzün parlayan imzaları arasına giren yazar, 2015’te yayımlanan Bir Nedene Sunuldum’la öykü dalında 2016 Yunus Nadi Ödülü’nü kazanmıştı.

Yalçın Tosun okuyucularıyla buluşuyor

Tosun’un okurlarıyla buluşacağı, onlara öykülerinden bölümler okuyacağı ve kitaplarını imzalayacağı bu söyleşide geçen zamanla birlikte yitip giden duygular, yalnızlığın saklı kederi ve yazarın yapıtlarında son derece yalın bir biçimde ifadesini bulan erotizm üzerine konuşulacak.

Yalçın Tosun okuyucularıyla buluşuyor

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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