Yalçın Tosun okuyucularıyla buluşuyor

YKY Beyoğlu Kitabevi’ndeki Oda’nın bu ayki konuğu, gönül bağlarını, arzuları, gizli sevdaları ve saklı kırgınlıkları anlatma ustası Yalçın Tosun. YKY’den yayımlanan Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler, Peruk Gibi Hüzünlü ve Dokunma Dersleri kitaplarıyla yeni dönem öykücülüğümüzün parlayan imzaları arasına giren yazar, 2015’te yayımlanan Bir Nedene Sunuldum’la öykü dalında 2016 Yunus Nadi Ödülü’nü kazanmıştı.

Tosun’un okurlarıyla buluşacağı, onlara öykülerinden bölümler okuyacağı ve kitaplarını imzalayacağı bu söyleşide geçen zamanla birlikte yitip giden duygular, yalnızlığın saklı kederi ve yazarın yapıtlarında son derece yalın bir biçimde ifadesini bulan erotizm üzerine konuşulacak.

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