Yalı kazasının iç yüzü #tarih'te

#tarih dergisinin bu ay yayınlanan 48. sayısında Cahit İstikbal tarafından kaleme alınan "Boğaz'da kaza ve Montrö'yü savunmak" başlıklı yazı, geçtiğimiz ay yaşanan Hekimbaşı Yalısı'na Vitaspirit gemisinin çarpması ve ardından gelişen olayları tüm açılarıyla ele alıyor.

225 m uzunluğundaki Vitasprit gemisi saatte 8.65 mil hızla Hekimbaşı Yalısı’nı paramparça edince boğazlardan güvenli geçiş konusu yeniden gündeme gelmişti.

KANAL İSTANBUL

Bu sebeple Kanal İstanbul projesinin “gerekliliğinden”, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirilmesine kadar birçok konu kamuoyunda bilir kişiler arasında tartışılmıştı.

MONTRÖ'DEN VAZGEÇİLMELİ Mİ

Cahit İstikbal, #tarih’teki yazısında çok önemli bir kazanım olan ve gemi geçişlerini düzenleyen Montrö’den vazgeçilmemesi gerektiğini söylüyor.

Mayıs 1968 kapak konusuyla çıkan dergide ayrıca, Soğuk Savaş’ın başlangıcı olarak kabul edilen ‘Operation Sunrise’ ve 1453 İstanbul’un fethinden önceki gemi yürütme taktikleri ve tarihte diktatörlerin bazı futbol takımlarına destek vermesi gibi konular var. Ayrıca her ay olan Albüm sayfalarındaysa İstanbul plajları yer alıyor.