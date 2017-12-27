taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.156
USD
3,8230
EURO
4,5516
ALTIN
157,92
PETR
66,6700

Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak can verdi

Yozgat'ta yalnız yaşayan 89 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında yanarak can verdi.

İHA | 27.12.2017 - 17:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yangın, Yozgat Merkez Yeni Cami Mahallesi Stadyum Sokak’ta saat 15.00 sırlarında meydana geldi.

YANARAK CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ayşe Çalışkan’ın (89) evinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın, yanarak can verdi.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak can verdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, ekipler Ayşe Çalışkan’ın cansız bedenine ulaştı. Yangında yanarak hayatını kaybeden yaşlı kadın, Yozgat Belediyesi cenaze aracıyla Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Yıkım sırasında iş makinesi yan yattı: 1 yaralı
Karaman'da iki katlı kerpiç evin yıkımı yapılırken iş makinesi devrildi. Yaralanan kepçe operatörü ise tedaviye alındı.
Sakarya'da miras kavgası cinayetle bitti
Akyazı ilçesinde yaşayan Murat D., miras nedeniyle tartıştığı ablasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
ATM dolandırıcılarına siber polisten suçüstü
Konya'da, ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştiren şüpheliler suçüstü yakalandı.
Sancaktepe'de dehşet: 2 kardeş çekiçle öldürüldü
Sancaktepe'de bir evde 2 kardeş çekiçle öldürülmüş halde bulunurken, yakınlardaki bir kahvehanede de 1 kişinin çekiçle yaralandığı ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

39
Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

191
Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

253
İTÜ'den Ağaoğlu'na Tesla yanıtı

İTÜ'den Ağaoğlu'na Tesla yanıtı

199
Başbakan Suudi Arabistan'da

Başbakan Suudi Arabistan'da

81
Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

74
Ankara Başsavcılığından ByLock açıklaması

Ankara Başsavcılığından ByLock açıklaması

269
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM