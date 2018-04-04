Yalnızlığı anlatan bir söz vardır. Hepiniz mutlaka hayatınızda mutlaka duymuşsunuzdur. O da, her insan yalnızdır, önemli olan kalabalık içerisinde yalnız kalmamak...

GERİ'NİN YALNIZLIK DUYGUSU

Geri amca her iki durumda da yalnızdır. Yalnızlığına kendince bulduğu çözüm ise, oldukça dramatiktir. Film, satranç tahtasında kendisiyle oynayabilecek biri olmadığı için, bu oyunu kendi kendine oynayan Geri'nin içinde bulunduğu yalnızlık hissini çok iyi anlatıyor.

Film o kadar dokunaklı ki, satrancın bir ucunda siz, diğer ucunda yine siz varsınız. 1998 yapımlı film, eski olması rağmen görüntü kalitesi oldukça güzel. Öyle ki, günümüz teknolojisine bile taş çıkartacak cinsten.

Yalnızlık duygumuzu anlatan kısa film: Geri'nin Oyunu VİDEO

Geri'nin oyunu, En İyi Kısa Animasyon Filmi Akademi Ödülü'nü kazandı. Filmin müziğini Gus Viseur ve orkestrasına ait.

Hayat bir satranç tahtası ise, oyuncuların kim olduğu ne önemi var ki...

Ergül Tosun

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