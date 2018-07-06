Yalova Belediye Başkanı disiplin kuruluna verildi

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Adil Ürekli; CHP İl Yönetim Kurulu tarafından, partinin il binasında yapılan Yalova Belediye Meclisi CHP grup toplantılarına katılmadıkları gerekçesiyle ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Parti yönetimi, yaklaşık 2,5 yıldır Belediye Başkanı Vefa Salman'ın parti il binasında yapılan grup toplantılarına katılmadığını belirtti.

"GERÇEKTEN KOMİK BULUYORUM"

Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararına tepki gösterdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salman, şöyle konuştu:

"Yalova'da bir kriz yaratılmasını ben son derece trajikomik buluyorum. Benim bilgilenmem, bir duyum sonrası, bir il yönetim kurulu üyesi aradıktan sonra oldu. Bizim ilgili tüzüğümüzün maddesi gereği zaten il belediye başkanları merkez yönetim kurulu tarafından ancak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebilir. Bunun amacı nedir, ne yapmak isteniyor, anlamakta zorlanıyorum; ki Yalova seçmeni, Yalova kamuoyu, Yalova halkı sağduyusuyla her şeyi yakından takip ediyor, biliyor. Bundan bir sonuç çıkmayacağı da ortadayken niye böyle suni gündem yaratılmaya kalkışıldığını gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yalovalılar her şeyin en iyisini biliyor. Her şeyin doğrusunu biliyor. Gelinen noktayı biliyor. Ama ben kendi adıma da partim adına da bu şekilde kamuoyu gündemini oluşturmaktan rahatsız ve üzgünüm. Daha yeni bir seçimden çıkılmıştır. Neden seçime kadar beklenmiştir, seçimden sonra böyle bir dayanağı olmayan, tüzükte, hukukta dayanağı olmayan bir girişimde bulunulmuştur? Gerçekten komik buluyorum. Yukarıda Allah var. Allah'ın adaleti var. O adalet de yarın, yarın değilse de ondan sonraki gün ama bir gün mutlaka tecelli edecektir. En iyi cevap da odur."