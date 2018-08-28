taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1671
Euro
7.20645
Altın
1210.875
Borsa
91284.04

Yalova feribotunda korku dolu anlar

Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta kamyon devrildi.

DHA | 28.08.2018 - 01:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yalova-Yenikapı seferini yapan arabalı vapurdaki bir kamyon, dev dalgaların etkisiyle devrildi. Kamyon, arabalı vapurdaki otomobillerin üzerine devrilirken araçlarda kimsenin olmayışı olası bir faciayı önledi.

Yalova feribotunda korku dolu anlar

KAMYONUN OLDUĞU YERDE KİMSE YOKTU

Olay akşam saatlerinde İDO’nun Yalova Yenikapı seferini yapan bir arabalı vapurda meydana geldi. Yalova’dan hareket eden arabalı vapurdaki bir kamyon, dev dalgaların arabalı vapuru sallamasıyla birlikte devrildi. Kamyon arabalı vapurda bulunan araçların üzerine devrilirken araçlarda kimsenin olmayışıyla olası bir faciadan dönüldü.

Olay esnasında vapurda bulunan bir yolcu “Ani bir dalga oluştu. Peşinden çığlık sesi duyduk. Bir çocuk düştü sandık. Sarsıntı oldu. Etrafımıza bakarken kamyonun diğer araba üzerine devrildiğini gördük” dedi.

Yalova feribotunda korku dolu anlar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

0
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli tutuklandı

36
Yalova feribotunda korku dolu anlar

Yalova feribotunda korku dolu anlar

0
Cengiz'in asist yaptığı maçta Roma 1 puanı zor kurtardı

Cengiz'in asist yaptığı maçta Roma 1 puanı zor kurtardı

1
Türk Telekom'daki resitalden kareler

Türk Telekom'daki resitalden kareler

4
Magandalar düğünde havaya ateş açtı: 4 yaralı

Magandalar düğünde havaya ateş açtı: 4 yaralı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM