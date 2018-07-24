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Yalova ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 24.07.2018 - 15:06..
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Yalova ve İstanbul’da Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına alındı.

Yalova ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

HİNT KENEVİRLERİNE EL KONULDU

Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova’nın Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bir eve operasyon gerçekleştirdi. Ev içerisinde yetiştirilen 19 adet dişi hint keneviri ve 394 gram dişi hint keneviri ile 12 gram kubar esrara el kondu. Olayla ilgili olarak 53 yaşındaki A.A. gözaltına alındı.

Yalova ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

KUBAR VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çınarcık ilçesinde 3 kişiyi takibe aldı. İstanbul ve Yalova ilinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarla şahısların ikametlerine baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda K. P. (40), N.Ç. (38) ve Z.D. (20) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 22 gram kubar esrar ve 1.6 gram toz esrar ele geçirildi.

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