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Yalova'da 2 silah kaçakçısı tutuklandı

Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 01.03.2018 - 11:25..
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Yalova'da 2 silah kaçakçısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Merkez, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

Arama ve kontrollerde 7 tabanca, bir susturucu, iki av tüfeği, bir kılıç, 640 mermi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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