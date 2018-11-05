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Yalova'da balkondan kaçmak isteye kadın 4. kattan düştü

Yalova'da 4. kattaki evinin balkonundan çarşafla aşağı inmeye çalıştığı iddia edilen kadın yere düşerek hayatını kaybetti.

İHA | 05.11.2018 - 00:11..
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Gazipaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 4. katında ikamet eden 42 yaşında Didem K. evinin balkonundan çarşafla aşağıya inmeye çalıştı.

Yalova'da balkondan kaçmak isteye kadın 4. kattan düştü

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Didem K.’nin balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu esnada kadın dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının ölümü şüpheli bulması üzerine kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yalova'da balkondan kaçmak isteye kadın 4. kattan düştü


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