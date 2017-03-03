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Yalova'da bir ev esrar serasına dönüştürüldü

Yalova'da bir eve baskın yapan emniyet güçleri esrar serasıyla karşılaştı. Polis odadaki 300 hintkenevirini imha etti.

03.03.2017 - 15:54
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Aldığı bir istihbarat sonrasında 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe başlayan Yalova Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da yaşayan ancak Çınarcık’a gelerek burada bir daire kiralayan N.B. (22) adlı şahsın esrar ürettiği ve sattığını tespit etti.

EVİN İÇİNDE UYUŞTURUCU SERASI ÇIKTI

Şahsın İstanbul’dan gelerek evine girmesi ile birlikte düğmeye basıldı. Ekipler eve girdiklerinde esrar serasına dönüştürülmüş bir daire ile karşılaştı. Bitkinin yetiştirilmesi için gereken bütün teçhizatla donatılan odada otomatik sulama, otomatik iklimlendirme ve havlandırma sistemleri bulundu.

Yalova'da bir ev esrar serasına dönüştürüldü

GÖZALTINA ALINDI

Polis oda içerisindeki 300 kök hintkenevirine el koyarak imha etti. Gözaltına alınan N.B. ise adliyeye sevk edildi.

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