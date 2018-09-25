Yalova'da bir sürücü yayaların üstüne araç sürdü

Yalova'da kafelerin bulunduğu Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'a giren bir sürücü, yayaların hayatını tehlikeye attı. Kafeler zarar görürken, park halindeki bir araç da zarar gördü.

ÖNE GEÇENLERİN ÜSTÜNE GİTTİ

Yalova'da trafiğe kapalı olan sokağa giren ve vatandaşlar tepki gösterince masaların üzerinden geçerek kaçmaya çalışan sürücünün kimliği belli oldu.

Ters istikametten 10 BR 096 plakalı otomobili ile girerek sokak içerisinde insanların üzerine sürerek, masa, sandalye ve park halindeki araca zarar verdi. Sürücü kaza sonucu otomobili terk ederek olay yerinden uzaklaştı.

Yayaların arasına otomobiliyle giren sürücü yakalandı VİDEO



FIRININ JENERATÖR ODASINDA YAKALANDI

Yalova emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Huzur sokakta insanların üzerine sürerek, masa, sandalye ve park halindeki otomobile zarar veren sürücünün Y.Ü.(24) olduğu bilgisine ulaşıldı.

İsmet Acar caddesi üzerinde bir fırının jeneratör odasında kısa sürede yakalanan sürücünün, üstünden 13.32 gr uyuşturucu madde çıktığı ve kazaya karıştığı otomobili Bursa'da kiraladığı öğrenildi.