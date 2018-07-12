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Yalova'da buzdolabından ceset çıktı

Çınarcık ilçesinde bir evin buzdolabında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

İHA | 12.07.2018 - 01:42..
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Poyraz Caddesi Harmanlar Mahallesi Çaldıran 1. Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 2’nci katındaki daireden kötü koku geldiğini fark eden komşular durumu ev sahibine bildirdi. Evini kiraya veren ev sahibi kontrol etmek için geldiği evde buzdolabında erkek cesedi buldu. Buzdolabına ters şekilde konulan cesedi gören ev sahibi durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, buzdolabındaki kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi. İlk belirlemenin ardından olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cesedin üzerinden kimlik belgesi çıkmadığı öğrenildi.

Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yalova'da buzdolabından ceset çıktı

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