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Yalova'da hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Yalova'da şap salgını nedeniyle hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, aşılamalar da tüm hızıyla devam ediyor.

İHA | 24.02.2018 - 09:21..
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Yalova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığının görünmesi üzerine aşılama çalışmalarına başladı. Bu arada, Yalova karantina altına alındı.

Yalova’ya dışarıdan hayvan girişine ve ilden hayvan çıkışına izin verilmiyor. Yalova Jandarması bu konuda güvenlik önlemleri alarak kontroller gerçekleştiriyor. Karantinanın şap hastalığının tamamen ortadan kalkana kadar devam edeceği belirtildi.

Yalova'da hayvan giriş çıkışları yasaklandı

EN ÇOK BUZAĞILAR ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan, şap hastalığının bulaştığı hayvanlar veteriner kontrolünde tutuluyor. Yetiştiriciler, şap hastalığının yetişkin hayvanlardan çok buzağılara zarar verdiğini ve ölümlerin de buzağılarda meydana geldiğini belirtiyorlar.

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