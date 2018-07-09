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Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü

Kız kaçırma sonrası oluşan husumeti sonlandırmak için bir araya gelen iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, anne ve oğlu yaşamını yitirdi.

DHA | 09.07.2018 - 08:29..
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Bursa'da oturan İsmail Sabay, 4 gün önce Yalova'da oturan Fatma D.'yi kaçırdı. İsmail Sabay'ın annesi Yeşim Sabay, diğer oğlu Yılmaz ve birkaç yakınını daha yanına alarak, oluşan husumeti sonlandırmak için dün Yalova Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan Demirci ailesinin evine gitti.

TARTIŞMA ÇIKTI

Burada taraflar arasında konuşma sürerken, kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatma D.'nin kardeşi Yaşar D. (17), tabanca çekip, Yeşim Sabay ve oğlu Yılmaz'a ateş etti.

Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yeşim Sabay ve oğlu Yılmaz Sabay, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak anne ve oğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alıp hastaneye gelen Yeşim ve Yılmaz Sabay'ın yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Polis olayın ardından kaçan Yaşar D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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