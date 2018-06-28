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Yalova'da konut satışları arttı

TÜİK'in konut satışları ile ilgili yaptığı araştırmaya göre Yalova'da mayıs ayında 71 konut satışı gerçekleşti.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 09:28..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerini açıkladı. 2017 yılının Mayıs ayında ise Yalova’da 858 konut satılırken 2018 yılının mayıs ayında satılan konutlarda geçen senenin mayıs ayına göre gözle görülür bir artışın yaşandığını ortaya çıktı.

Yalova'da konut satışları arttı

YABANCILARA SATILAN KONUTLAR

Yalova’da Nisan ayında yabancılara 113 konut satılırken mayıs ayında ise bu rakam 108’e düştü. Ancak Yalova’da geçen senenin mayıs ayına göre bu senenin mayıs ayında konut satış sayılarında 18 konut artış göründü.

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