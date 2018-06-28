Yalova'da konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerini açıkladı. 2017 yılının Mayıs ayında ise Yalova’da 858 konut satılırken 2018 yılının mayıs ayında satılan konutlarda geçen senenin mayıs ayına göre gözle görülür bir artışın yaşandığını ortaya çıktı.

YABANCILARA SATILAN KONUTLAR

Yalova’da Nisan ayında yabancılara 113 konut satılırken mayıs ayında ise bu rakam 108’e düştü. Ancak Yalova’da geçen senenin mayıs ayına göre bu senenin mayıs ayında konut satış sayılarında 18 konut artış göründü.