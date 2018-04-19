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Yalova’da Manukyan’ın miras davası

Eski vergi rekortmenlerinden Matild Manukyan'ın mirasçısı olduklarını iddia eden 15 aile, kendilerine miras kaldığını söyledikleri apartmandan Yalova Valiliği kararıyla çıkarıldı.

İHA | 19.04.2018 - 08:57..
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Vergi rekortmeni genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın 2001 yılında ölmesinin ardından Yalova’da atıl şekilde duran apartmanına yerleşen 15 aile, Yalova Valiliği kararıyla dairelerden çıkarıldı.

Yalova’da Manukyan’ın miras davası

GÖZALTINA ALINDILAR

Matild Manukya’nın oğlu denilen Kerope Çilingir’in avukatı vasıtasıyla sürdürülen işlemler sırasında polis güvenlik tedbiri aldı.

Evlerden çıkarılmalarına tepki gösteren ve Matild Manukyan’ın gerçek mirasçıları olduklarını iddia eden vatandaşlardan bazıları, evlerin boşaltılma işlemi sırasında yaşanan gerilim sonrasında polis tarafından gözaltına alındı.

Yalova’da Manukyan’ın miras davası

İSİM KARMAŞASI

Manukyan'ın mirasçısı olduklarını ve 4. kuşaktan torunu olduğunu iddia eden Adem Bahçevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gerçek ismi Matild Muradyan’dır. Armenak Chah Muradyan’ın kızıdır kendisi. Fakat elimizdeki belgelerle 2001 yılından beri açtığımız mahkemelerle bu işin bir türlü üstesinden gelemedik. Devlet büyüklerimizin de yanına gittik, onlardan da haber çıkmadı.” dedi.

Yalova’da Manukyan’ın miras davası

"TEZGAH KURULDU"

Haksızlığa uğradıklarını ileri süren Bahçevan, şunları kaydetti:
“Bizim murisimiz Matild Muradyan 1914 doğumludur. Buradaki Matild Manukyan dedikleri de 1914 doğumludur. Bizim murisimiz 2001 ölümlü Matild Muradyan, Matild Manukyan da 2001 ölümlüdür. İkisi de Ermeni asılı. Bu evraklar bize Fransa’dan geldi. Hiçbir şekilde yasa dışı bir şey yapmadık. Yasayı takip ederek bütün işlemlerin hepsini yaptık, lakin gelinen noktada bize hiç kimse yardımcı olmadı. Bizim devletimiz 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor, fakat bizim gerçek hakkımız olan Matild Muradyan gerçek varislerini oğlu denilen Kerope Çilingir’in vasıtasıyla kurmuş oldukları tezgahla bizi oturmuş olduğumuz evlerimizden atmaya çalışıyorlar.” diye konuştu.

Yalova’da Manukyan’ın miras davası

"GERÇEK MİRASÇILARIYIZ"

Ellerinde veraset ilanları olduklarını kaydeden Bahçevan, şöyle devam etti:
“Matild Manukyan’ın kim olduğu Matild Muradyan kim olduğu, Armenak Chah Muradyan’ın kim olduğu belli. Biz Ermeni değiliz. Nenemiz Ermeni dönmesi. Büyük babamın 4 tane hanımı var. Dört hanımın bir tanesi Ermeni dönmesidir. Biz bunun çocuklarıyız Müslümanız. Bize burada zulüm ediliyor. Bize böyle bir tezgah kuruyorlar. Büyüklerimiz bu konuyu aydınlatsın. 17 yıldır bu çileyi ailemiz çekiyor. Dünyanın dört bir yanında gayrimenkullerimiz mevcuttur. Milyarlarca dolar mirasımız söz konusudur. Biz Matild Manukyan’ın gerçek mirasçılarıyız. Soy ağacından da bakabilirler. 3091 sayılı kanun gereği çıkarmak istiyorlar. Sahipsiz gösterip o şekilde dışarıya atmaya çalışıyorlar.”

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