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Yalova’da olaylı yıkım

Yalova’da CHP’li belediyenin yıkım çalışması sırasında olaylar çıktı.

İHA | 15.05.2018 - 15:17..
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Yalova’da olaylı yıkım

CHP’li Yalova Belediyesi tarafından Mihenk Sokak’ta bulunan işletmelerin kapı çıkmalarının kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle yapılmak istenen yıkım çalışmasında esnaf ve zabıta karşı karşıya geldi.

Yalova’da olaylı yıkım

İş makineleri ve zabıtaların önlerine geçen esnaf yıkıma izin vermedi. Bad Godesberk Parkı’nın yanında bulunan Mihenk Sokak’taki işletmelerle ilgili nisan ayında belediye meclisinde dükkan çıkmalarının imar mevzuatına göre düzenlenmesi gerçekleştirilmişti.

Yalova’da olaylı yıkım

DÜZENLEMEYE UYMAYAN YERLER YIKILACAK

Bölgedeki esnaflara yeni uygulamaya göre işletmelerin dükkanlarını düzenlemesi için yazı gönderildi. Yeni düzenlemeye uymayan işletmelerle ilgili yıkım kararı alan belediye, Mihenk Sokak’ta yıkım işlemi gerçekleştirmek için bölgeye iş makineleri ve çok sayıda zabıta ekibi gönderdi.

Yalova’da olaylı yıkım

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Bölgede Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından da güvenlik önlemleri alındı. Esnaf iş makinelerinin önüne oturarak ve üstüne çıkarak yıkımı durdurmaya çalıştı. Zabıta ve esnaf arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Yalova’da yıkımı engellediler VİDEO

Yalova’da olaylı yıkım

İKİNCİ DEFA YIKIM ERTELENDİ

Yaşanan olayların ardından iş makineleri ve zabıta ekipleri bölgeden çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta da esnafın tepkisi nedeniyle yıkım yine gerçekleştirilememişti.

Yalova’da olaylı yıkım

Yalova’da olaylı yıkım

Yalova’da olaylı yıkım

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