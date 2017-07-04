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Yalova'da şiddetli yağış sele neden oldu

Yatağında ıslah çalışmaları süren derenin taşması sonucu bazı evlerin alt katlarını su bastı, seralar ise su altında kaldı.

04.07.2017 - 10:12
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Yalova'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin alt katlarını su bastı, çoğu çiçek yetiştirilen seralar ise su altında kaldı. Sabah saatlerinde başlayan yağış, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde etkili oldu.

DERE TAŞTI

İlçeye bağlı Koru beldesinde, yatağında ıslah çalışmaları süren derede taşkın oluştu.

Yalova'da şiddetli yağış sele neden oldu

İTFAİYE VE AFAD YARDIMA KOŞTU

Önemli bölümü kesme çiçek olmak üzere birçok sera ile bazı binaların alt katları su altında kaldı. Bazı evlerin giriş katından çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşkın nedeniyle Koru-Çınarcık yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Yalova'da şiddetli yağış sele neden oldu

İNCELEMELER YAPILIYOR

Bölgeye gelen Vali Tuğba Yılmaz, AFAD yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, olayın henüz çok sıcak olduğunu belirterek, "Gerekli incelemeleri başlattık. Taşkının yağmurdan mı derenin yanlış ıslahından mı olduğunu tespit edeceğiz, gereken neyse yapacağız." dedi.

Yalova'da şiddetli yağış sele neden oldu

Yalova'da şiddetli yağış sele neden oldu

Yalova'da şiddetli yağış sele neden oldu

Yalova'da şiddetli yağış sele neden oldu

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