Yalova'da şiddetli yağış sele neden oldu

Yalova'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin alt katlarını su bastı, çoğu çiçek yetiştirilen seralar ise su altında kaldı. Sabah saatlerinde başlayan yağış, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde etkili oldu.

DERE TAŞTI

İlçeye bağlı Koru beldesinde, yatağında ıslah çalışmaları süren derede taşkın oluştu.

İTFAİYE VE AFAD YARDIMA KOŞTU

Önemli bölümü kesme çiçek olmak üzere birçok sera ile bazı binaların alt katları su altında kaldı. Bazı evlerin giriş katından çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşkın nedeniyle Koru-Çınarcık yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

İNCELEMELER YAPILIYOR

Bölgeye gelen Vali Tuğba Yılmaz, AFAD yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, olayın henüz çok sıcak olduğunu belirterek, "Gerekli incelemeleri başlattık. Taşkının yağmurdan mı derenin yanlış ıslahından mı olduğunu tespit edeceğiz, gereken neyse yapacağız." dedi.