Yalova’da ters yön kazası: 2 yaralı

Cumhuriyet Caddesi’nin tek yön olan bölümüne tersten giren E.D. (38) idaresindeki araç durumu fark etti. Yolun boş olması nedeniyle hızlanan E.D. bir an önce caddeden çıkmak istedi.

KAZADA İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Bu esnada Yalova’nın Çeşme Sokak kavşağında her şeyden habersiz olarak geçiş yapmak isteyen M.D. (45) idaresindeki ticari taksi de yola çıktı.

Ters yönden gelen araç frene bassa da duramayarak taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan ticari taksi yan taraftaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüleri de yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Olay yerine gelen ambulanslarla ilk tedavileri yapılan araç sürücüleri daha sonra Yalova Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.