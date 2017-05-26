taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.399
USD
3,5682
EURO
3,9939
ALTIN
145,21
PETR
51,0500

Yalova'da yere çekirdek kabuğu atanlara para cezası

Yalova'da, sahilde çekirdek kabuklarını yere atan 2 kişiye 203'er lira ceza kesildi.

26.05.2017 - 15:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Yalova’da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri çevre denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Yalova polisi ile birlikte denetim yapan ekipler, yere çekirdek kabuğu attığı tespit edilen 2 kişiye 203’er liralık idari para cezası kesti.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Ulukaya, Yalova ve ilçelerinde özellikle sahil çevresinde çevreyi kirletenlere karşı denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

TEMİZ ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞMALI

İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin daha temiz bir çevre bilincinin oluşturulması ve yaşadığımız alanların korunması adına, yerlere çekirdek kabuğu, sigara izmariti ve benzeri kirleticileri atıp çevre kirliliğine sebebiyet verenlere karşı İl Emniyet Müdürlüğü personelleriyle beraber denetimler yaptığını hatırlatan Ulukaya, şöyle devam etti:

"Son olarak yapılan denetimde 2872 sayılı Çevre Kanununun 20/s maddesi gereğince Gazi Caddesi güzergahında yedikleri çekirdek kabuklarını yere atan iki kişiye 203’er liralık idari para cezası uygulanmıştır. Özellikle yaz aylarında gelmesiyle birlikte çekirdek ve izmarit gibi çöpler bilinçsizce yerlere atılmaktadır. Hem çevre kirliliği hem kötü görüntüye sebep veren bu duruma karşı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaz sezonuna girmeden böyle bir uygulamayla farkındalık oluşturmak istedik. Bu tür denetimleri belediyeler de yapabiliyor. Bizim de sorumluk alanımızda bu denetimler bulunmakta. Denetimlerimize devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz."

İlginizi Çekebilir
Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu
Et ve Balık Kurumu satış mağazaları önünde kasaplara göre daha ucuza satılan etten almak isteyenler yoğunluk oluşturdu.
Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı
Hakkari'de bu sabah 04.00 sıralarında şehit düşen uzman çavuş Gökhan Peker’in Yozgat’taki baba ocağına acı haber ulaştı.
CHP Fikri Sağlar kararı açıklandı
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi.
Bursa'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Bursa'da, KHK ile kapatılan Yeşilırmak Eğitim Kurumlarına bağlı FEM dershanesine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

280
First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

284
Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

176
CHP Meclis'in çalışmasını engelleyecek

CHP Meclis'in çalışmasını engelleyecek

181
Kanada Başbakanı yine çoraplarıyla gündemde

Kanada Başbakanı yine çoraplarıyla gündemde

58
5 günlük haritalı hava raporu

5 günlük haritalı hava raporu

25
PKK sempatizanları ABD Kongresi'nde

PKK sempatizanları ABD Kongresi'nde

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM