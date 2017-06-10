taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Direksiyon kontrolünü kaybeden TIR kamyonla çarpıştı.

10.06.2017 - 11:44
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yalova’dan Kocaeli’ne giden 49 yaşındaki Ahmet C., yönetimindeki bir lojistik firmasına ait 34 SE 5719 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolünü yağışın etkisi ve yol çalışmaları nedeniyle yitirince, aynı yönde giden 38 yaşındaki Çağlar G. yönetimindeki 16 AEP 50 plakalı kamyona çarptı.

Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı

KAMYON DEVRİLDİ

Kamyon, çarpmanın etkisiyle yola devrildi. Hızını alamayan TIR ardından bir de otobüse çarptı.

Kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücüsü Çağlar G.'nin yara almadan kurtulduğu kazada devrilen kamyon kullanılamaz hale gelirken, TIR şoförü Ahmet C. ve otobüsteki yolculardan 43 yaşındaki Ali Rıza D., kazada hafif yaralandı. Yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı

TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle Yalova-Kocaeli yönünde trafik bir süreliğine aksadı. Araçların çekicilerle yol kenarına alınması ardından trafik normal akışına döndü.

Devrilen kamyondan yara almadan çıkan kamyon sürücüsü Çağlar G., “Karayollarının çalışması vardı. Araçlar durmuş dörtlüleri yakmıştı. Ben de yavaşladım. Otobüse 2 metre kadar bekledim. TIR’ı gördüm ve kendimi sağa doğru attım ancak beni yine de kenara attı. Ardından da otobüse çarptı” dedi. Kaza ile ilgili soruturmaya başlandı.

Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı

İlginizi Çekebilir
Kız kardeşine tecavüz eden ağabey tutuklandı
Muğla'da 13 yaşındaki kız kardeşine tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki ağabeyi tutuklandı.
Küçük çocukları taciz etti, gözaltına alındı
Kocaeli'de, aracıyla küçük kızların yanına yanaşarak cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddia edilen 29 yaşındaki Eyüp S. gözaltında
Adana'da sahte şampuan operasyonu
Adana'da aynı mahallede bulunan imalathane ve depoya eş zamanlı baskın yapan polis, 25 ton sahte şampuan ele geçirdi.
İzmit sapığı gözaltına alındı
İzmit'te aracıyla küçük kızların yanına yanaşarak cinsel organını gösteren 29 yaşındaki Eyüp S., polis ekipleri tarafından yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

266
Arda Turan umreye gitti

Arda Turan umreye gitti

192
Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

77
Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

102
Suudi yayın organından küstah tweetler

Suudi yayın organından küstah tweetler

204
Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

140
Rus komutandan Rakka açıklaması

Rus komutandan Rakka açıklaması

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM