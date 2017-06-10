Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Yalova’dan Kocaeli’ne giden 49 yaşındaki Ahmet C., yönetimindeki bir lojistik firmasına ait 34 SE 5719 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolünü yağışın etkisi ve yol çalışmaları nedeniyle yitirince, aynı yönde giden 38 yaşındaki Çağlar G. yönetimindeki 16 AEP 50 plakalı kamyona çarptı.

KAMYON DEVRİLDİ

Kamyon, çarpmanın etkisiyle yola devrildi. Hızını alamayan TIR ardından bir de otobüse çarptı.

Kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücüsü Çağlar G.'nin yara almadan kurtulduğu kazada devrilen kamyon kullanılamaz hale gelirken, TIR şoförü Ahmet C. ve otobüsteki yolculardan 43 yaşındaki Ali Rıza D., kazada hafif yaralandı. Yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle Yalova-Kocaeli yönünde trafik bir süreliğine aksadı. Araçların çekicilerle yol kenarına alınması ardından trafik normal akışına döndü.

Devrilen kamyondan yara almadan çıkan kamyon sürücüsü Çağlar G., “Karayollarının çalışması vardı. Araçlar durmuş dörtlüleri yakmıştı. Ben de yavaşladım. Otobüse 2 metre kadar bekledim. TIR’ı gördüm ve kendimi sağa doğru attım ancak beni yine de kenara attı. Ardından da otobüse çarptı” dedi. Kaza ile ilgili soruturmaya başlandı.

















