Yalova'daki Kuş Oteli’ne 2 yeni tür geldi

Son yapılan gözlemlerde Hersek Lagünü’nde mevcut türlerin dışında 2 yeni kuş türünün daha ürediği belirlendi.

24 TÜR KUŞ TÜRÜNE 2 TANE DAHA EKLENDİ

Altınova Belediyesi adına Hersek Lagünü’nde gözlem çalışmaları yapan Araştırmacı Fatih Bülbül, gölde üreme kaydı bulunan 24 kuş türüne ek olarak 'sakarmeke' ve 'yeşilbaş ördeği' türlerinin de ürediğinin görüldüğünü söyledi. Bülbül, “Altınova ilçesi sınırları içerisinde yer alan Hersek Lagünü kuşların barınma beslenme alanı olması yanında, üreme alanı olarak da önem arz etmektedir” dedi.









