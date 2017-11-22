Yalova'nın Esenköy beldesi ilçe olamıyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy Beldesinin ilçe olması için aylardır yapılan toplantılar, alınan kararlar, izinler, CHP'li Yalova Belediyesi'nin engeline takıldı. Yalova Belediyesi'nin CHP'li, Esenköy Belediyesi'nin ise AK Partili olması nedeniyle siyasi anlaşmazlıklar yerel yönetimlere yansıyor ve AK Partili Esenköy, ilçe yapılmıyor.

Beldede yaşayanların nüfusu farklı bölgelerde kayıtlı görünüyor ve yaşayan 5 bin kişi olsa da çok daha azı görünüyor.

"NÜFUSUMUZU ARTTIRALIM"

1994 yılında 3350 olan nüfusun 2017 yılında 2730’lara gerilediği beldede yaşayanlara "nüfusumuzu artıralım" çağrısı yapıldı. Esenköy'de yaşayan ancak nüfus kayıtı başka bölgelerde olan konut sahiplerine yönelik düzenlenen kampanyada "Erenköy'de yaşamalarına rağmen nüfus kayıtları başka adreslerde görünüyor. Nüfusu en az 5 bin yapmalıyız. Zaten en az 5 bin kişi yaşıyor." denildi.