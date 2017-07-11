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Yamaç paraşütçüsü 15 metre yükseklikten düşerek öldü

Kayseri'deki Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayan amatör havacı Sabri Kavuncu, rüzgarın etkisiyle tribünlere çakıldı.

11.07.2017 - 06:09
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Ticaretle uğraşan ve 9 yıldır yamaç paraşütü uçuşu yapan 49 yaşındaki Sabri Kavuncu, bugün akşam saatlerinde Talas ilçesi'ndeki Ali Dağı'ndan paraşütüyle atlayış yaptı. Kavuncu inişe yaklaştığı sırada rüzgarın etkisiyle paraşütü kapanınca yaklaşık 15 metre yükseklikten tribünlere düştü. Paraşütçü arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri bevk edildi. Ağır yaralanan Kavuncu, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kavuncui doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yamaç paraşütçüsü 15 metre yükseklikten düşerek öldü

BABA-KIZ BİRLİKTE UÇMUŞTU

Çalışma hayatı nedeniyle eğitimine ara veren Kavuncu, yıllar sonra kızıyla birlikte üniversiteyi kazandı. Kavuncu, 23 yaşındaki kızı Saadet ile Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu’ndan geçen ay sonunda mezun oldu. Mezuniyet töreninin ardından baba-kız Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile havalanarak 2 saatlik uçuş gerçekleştirdikten sonra üniversitenin bahçesine inmişti. Sabri Kavuncu bu uçuşu DHA’ya şöyle anlatmıştı:

“Liseyi dışarıdan bitirmiştim. Sonra bir asansör firmasında çalışmaya başladım. Bir arkadaşım benim yamaç extrem sporlara ilgi duyduğumu bildiği için bu kursa kayıt ettirmiş. 2008'den beri tutku ile devam ettiğim yamaç paraşütü için BESYO’da başlangıç kursları verilmeye başladı. Sonrasında yamaç paraşütü bölümü açıldı. BESYO'nun sınavına girdim ve kazandım. İşimle okulu beraber götürmeye çalıştım ve mezun oldum. Kızım da bu dönem mezun oldu. Birkaç hafta ara ile yapılan mezuniyet törenlerimiz arasında baba -kız hatıra olsun diye mezuniyet fotoğrafları çektirdik. Ve mezuniyetlerimizi kutlamak amacı ile birlikte uçtuk.”

Yamaç paraşütçüsü 15 metre yükseklikten düşerek öldü

Yamaç paraşütçüsü 15 metre yükseklikten düşerek öldü

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