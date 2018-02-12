Yamaç paraşütçüsü inişte düşerek yaralandı

Artık diyabet benim için bir arkadaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü manzarasıyla konuklarına görsel bir şölen sunan Hazarbaba Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Janet Trevino, kendini "Rehabilite eden dokunuş uzmanı" olarak tanımlıyor ve insanlara sarılarak para kazanıyor.

Rehabilite eden dokunuş uzmanı mesleğini duydunuz mu

1 Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist İtalya'daki milli temsilcimiz Cengiz Ünder, Roma'da gecenin adamı oldu. Roma'nın Benevento'yu evinde 5-2 yendiği maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaşan Cengiz Ünder, şehitlerimiz için asker selamı verdi.

2 Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu Pentagon'dan PKK hakkında açıklama geldi. Jim Mattis, Amerika'nın teröristlerden kurduğu son örgüt olan SDG'den, Afrin'e kayma olduğunu itiraf etti.

3 HDP kongresi hakkında soruşturma HDP'nin Olağan Kongresi'nde Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili söylemler tepki çekmişti.

4 Boris Johnson Arakanlılarla İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmarlı yetkililer ile görüşmek ve zulme uğrayan Arakanlıları ziyaret etmek için bölgeye gitti. Johnson, Budistler tarafından yakılan köyleri de gezdi.

5 Şehide haciz davası açan avukat konuştu Şehit Musa Özalkan'a haciz davası açan avukat, davacı çiftin isteği üzerine dava açtığını belirterek, avukatlık ücretini şehidin adına Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

6 Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi, elektrikle çalışan araçlarda lityum bataryalara göre iki kat fazla yol alınmasını sağlayacak yakıt pili üretmeyi başardı.