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Yamaç paraşütçüsü inişte düşerek yaralandı

Kayseri Talas'ta 1800 metreden yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan milli sporcu Emin Tugay Kekeç, inişte dengesini kaybedip, villanın bahçesine düştü.

DHA | 12.02.2018 - 17:25..
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Bugün öğlen saatlerinde, Talas ilçesinde bulunan yaklaşık 1800 metre yüksekliğindeki Alidağı yamaç paraşütü alanından tekli atlayış yapan Emin Tugay Kekeç, Komando Caddesi'nin yanındaki paraşüt alanına iniş yaparken, ters rüzgar alıp, dengesini yitirdi.

PARMAKLIKLARIN ARASINDA KALDI

2 katlı evin bahçesine düşen ve paraşütü bahçenin demlir parmaklıkları arasında kalan genç paraşütçü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesine kaldırıldı.

Kayseri'de yamaç paraşütçü bahçeye düştü VİDEO

Yamaç paraşütçüsü inişte düşerek yaralandı

"DENGEM BOZULDU"

Milli yamaç paraşütçüsünün hafif yaralandığı belirtildi. Kekeç, "İnişte dengem bozulunca paraşüt alanı yerine 500 metre ötesindeki bir villanın bahçesine sırt üstü düştüm'' dedi.

Yamaç paraşütçüsü inişte düşerek yaralandı

Yamaç paraşütçüsü inişte düşerek yaralandı

Yamaç paraşütçüsü inişte düşerek yaralandı

Yamaç paraşütçüsü inişte düşerek yaralandı

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