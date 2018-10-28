Yamaç paraşütü pilotunun acı ölümü

Yaklaşık 32 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu ve eğitmenliği yapan Bekir Baştuğ sabah saatlerinde Bademağacı mevkiine gelerek burada öğrencilerine uçuş eğitimi verdi.

KAYALIK ALANA DÜŞTÜ

Ardından kendi uçuşu için hazırlıklarını tamamlayan Baştuğ, uçuşa başladıktan bir müddet sonra havadayken paraşütünün asimetrik kapanma yaşaması sonucu irtifa kaybetmeye başladı. Havadayken acil iniş planlamasını yapan Baştuğ, yere 5 metre kala kayalık alana düştü.

KASKI VARDI AMA...

Baştuğ, kask takmasına rağmen başından aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören bölgedeki diğer paraşütçülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Baştuğ’un cenazesi yapılan çalışmayla kayalık bölgeden alınarak inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



