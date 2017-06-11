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Yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi: Tahtalı Dağı

Antalya'nın Kemer ilçesinde teleferikle Tahtalı Dağı'na çıkan yerli ve yabancı turistler, yamaç paraşütüyle heyecan dolu anlar yaşıyor.

11.06.2017 - 13:11
  1. Haberler
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Antalya'nın Kemer ilçesinde teleferikle 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na çıkan yerli ve yabancı turistler, adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşamak için yamaç paraşütü yapma imkanı buluyor.

Yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi: Tahtalı Dağı

Bütün güvenlik önlemleri alındıktan sonra profesyonel yamaç paraşütü pilotları eşliğinde uçan tatilciler, yaklaşık 45 dakika havada kaldıktan sonra Tekirova sahiline iniş yapıyor.

Yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi: Tahtalı Dağı

Yamaç paraşütü pilotu Burhan Ozansoy, 2010'dan bu yana 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nda yamaç paraşütü yaptıklarını belirterek, yamaç paraşütünün Kemer'de her geçen yıl popülaritesinin arttığını söyledi.

Yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi: Tahtalı Dağı

İlk senelerde yılda yaklaşık 500 uçuş yaptıklarını kaydeden Ozansoy, paraşütle uçuşun 2-3 yıl içerisinde Kemer bölgesinde en popüler spor aktiviteleri arasına gireceğini ifade etti.

Ozansoy, "Geçen sene 2 bin turist uçuş yaptı. Bu sene ilgi daha yoğun, yaklaşık 3 bin misafirin uçuş yapmasını bekliyoruz." dedi.

Yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi: Tahtalı Dağı

"TAHTALI DAĞI BABADAĞ'I YAKALAYACAK"

Yamaç paraşütü yapanların çoğunluğunu Rus ve Ukraynalı turistlerin oluşturduğunu aktaran Ozansoy, şöyle konuştu:

"Türk misafirler de son yıllarda uçuş yapmak istiyor. Yamaç paraşütü tanınmaya başladığı zaman Türk misafirlerimizin sayısı artıyor. Havada, hava şartlarına göre 25 ile 45 dakika arasında kalabiliyoruz. Uçuşun son 10 dakikasını deniz üzerinde gerçekleştiriyoruz. Ölüdeniz Babadağ'daki uçuşlar ilk başladığı yıllarda çok azdı. Şu anda 100 bin civarında uçuş yapılıyor. Bu rakamlar Tahtalı Dağı'nda hayal değil. İlerleyen yıllarda gerçekleşecektir. Tahtalı Dağı'nın Babadağ'ı yakalayacak bir marka olacağına inanıyoruz."

Yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi: Tahtalı Dağı

Ukrayna'dan ailesiyle tatil için Kemer'e gelen ve yamaç paraşütü yapan 32 yaşındaki Svetlana Naydonova adrenalin yaşamak için uçuş yapmak istediğini, uçuş yapmaktan korkmadığını dile getirdi.

Yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi: Tahtalı Dağı

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