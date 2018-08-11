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Yanan gecekonduda mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir gecekonduda yangın çıktı. Evde mahsur kalan köpekler, yangından yara almadan kurtarıldı.

İHA | 11.08.2018 - 01:25..
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Yanında evde bulunan Hasan S. alevleri son anda fark ederek kendini can havliyle sokağa atarken, evde beslediği 3 cins köpek alevlerin arasında mahsur kaldı.

Yanan gecekonduda mahsur kalan köpekler kurtarıldı


RÜZGAR ALEVLERİ KÖRÜKLEDİ

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yoğun dumanı gören mahalleli de sokağa döküldü. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 112 acil servis ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi.

Yangını söndürmek için hemen işe koyulan itfaiye erleri, bir yandan da mahsur kalan hayvanları kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin müdahalesi sırasında binanın çatısında zaman zaman çökmeler meydana geldi.

Yanan gecekonduda mahsur kalan köpekler kurtarıldı


KÖPEKLER KURTARILDI

İtfaiye erlerinin ve vatandaşların çabası sonucu köpeklerin 3’ü de sağ olarak kurtarıldı.

Sokak üzerinde meraklı gözlerle yangını seyreden vatandaşlar, polis ekipleri ve bekçiler tarafından yangın mahallinden uzak durmaları konusunda uyarıldı. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol atına alınırken, komple yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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