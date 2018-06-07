Yanan otomobile polisler müdahale etti

Erzurum'un en işlek caddelerinden Cumhuriyet caddesinde Hakan Tikici yönetimindeki araç hareket halindeydi.

Aracın ön kısmından duman çıktığını görün sürücü aracı durdurdu. Kaportayı açıp baktığında otomobilinin yandığını gördü, çevreden yardım istedi.

SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA POLİSLER YETİŞTİ

Bir trafik polisi elinde yangın tüpü ile otomobilin yanınan geldi ancak tüp çalışmadı. O polisin de yardımına yolun karşısında bulunan polisevinden bir meslektaşı yetişti.

Hızla yangına söndürme tüpüyle müdahale etti. Aracın kornası takılı kalınca da sürekli çalan korna, kablosu kesilerek susturuldu.

Olay yerine gelen itafiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Otomobil, polis ve vatandaşların yardımı ile itildi. Uygun bir yerde çekicinin gelmesi beklendi. Trafik açıldı.