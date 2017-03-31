Yanan sobaya gaz dökünce canından oldu

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK ile bağlantısının olduğunu 100'ün üzerinde toplantı yaptıklarını söyledi.

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15 Temmuz'un tepesindeki tutuklu tek isim

Ankara Savcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan Akıncı Üssü iddianamesine göre darbenin tepesinde; Gülen, Öksüz ve Batmaz var.