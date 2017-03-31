Yanan sobaya gaz dökünce canından oldu

Adapazarı Acıelmalık Mahallesi Kıvrım Sokak'ta meydana gelen olayda, evde oğlu ve gelini ile birlikte yaşayan Hatice Meriç, gelininin komşuya oğlunun da camiye gittiği sırada sönmemiş sobaya gaz döktü.
ELBİSELER VE EŞYA TUTUŞTU
Soba parlayınca Hatice Meriç'in üzerindeki elbiseler ve çevredeki eşya tutuştu. Dışarı çıkmak isteyen Hatice Meriç yere düşerek yandı. Evde çıkan yangını gören komşuları itfaiyeye haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdürken, Hatice Meriç'in cansız bedeni sobanın hemen yanında bulundu. Hatice Meriç'in camiden gelen oğlu Cemil Meriç annesinin öldüğünü ögrenince kapının önünde oturarak ağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.