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Yanan tavaya su döktüler: 3 yaralı

İstanbul'da bir restoranın mutfak kısmında alev alan tavanın üzerine su döken 3 çalışan yaralandı.

DHA | 01.10.2018 - 15:51..
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Kağıthane'de bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, içerisinde yağ olan tava ocakta unutulunca bir anda yanmaya başladı.

TAVA BOMBA GİBİ PATLADI

O sırada restoranın mutfak kısmında bulunan personel alev alan tavaya su döktü. Tavadan saçılan yağ nedeniyle 3 restoran çalışanının vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yanan tavaya su döktüler: 3 yaralı

Yanan tavaya su döktüler: 3 yaralı

Yanan tavaya su döktüler: 3 yaralı

Yanan tavaya su döktüler: 3 yaralı

Yanan tavaya su döktüler: 3 yaralı

Yanan tavaya su döktüler: 3 yaralı

Yanan tavaya su döktüler: 3 yaralı

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