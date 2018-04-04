Yanan tırdaki 125 bin liralık malzeme kül oldu

Nurdağı-Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresindeki Çakmak mevkiinde meydana gelen olayda, Nurdağı'ndan yola çıkan Mustafa Kalkan yönetimindeki 27 DD 723 plakalı kumaş ve inşaat malzemesi yüklü tırın lastikleri, iddiaya göre, fren balataların aşırı ısınmasıyla alev aldı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE
Alevlerin dorseye sıçramasıyla dumanları fark edip aracı yol kenarına park eden sürücü Mustafa Kalkan, itfaiyeden yardım istedi.
Sürücü, tırı dorseden kurtarıp aracın yanışını izlerken, alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı.
125 BİN LİRALIK MALZEME YANDI
Metrelerce yükselen alevlere ihbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2.5 saatin sonunda kontrol altına alındı. Tırın dorsesi hurdaya dönerken içerisindeki 125 bin liralık malzemenin tamamı yandı.