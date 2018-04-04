Yanan tırdaki 125 bin liralık malzeme kül oldu

Alman devlet televizyonunda ekrana gelen programda, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bu kadar gelişmesi şaşkınlıkla karşılandı.

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Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

Türkiye nükleer arenadaki yerini almak için büyük bir adım attı, ancak çevreci geçinen kurum ve bireyler halen yola taş koymaya çalışıyor. Bu duruma neden olan gerçeği yıllar önce Engin Arık anlattı.