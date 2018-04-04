taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.976
USD
4,0020
EURO
4,9174
ALTIN
171,92
PETR
67,7500

Yanan tırdaki 125 bin liralık malzeme kül oldu

Gaziantep'te fren balatalarının aşırı ısınmasıyla alev aldığı değerlendirilen kumaş ve inşaat malzemesi yüklü tırdaki yangın güçlükle kontrol altına alındı.

DHA | 04.04.2018 - 19:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Nurdağı-Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresindeki Çakmak mevkiinde meydana gelen olayda, Nurdağı'ndan yola çıkan Mustafa Kalkan yönetimindeki 27 DD 723 plakalı kumaş ve inşaat malzemesi yüklü tırın lastikleri, iddiaya göre, fren balataların aşırı ısınmasıyla alev aldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

Alevlerin dorseye sıçramasıyla dumanları fark edip aracı yol kenarına park eden sürücü Mustafa Kalkan, itfaiyeden yardım istedi.

Sürücü, tırı dorseden kurtarıp aracın yanışını izlerken, alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı.

Yanan tırdaki 125 bin liralık malzeme kül oldu

125 BİN LİRALIK MALZEME YANDI

Metrelerce yükselen alevlere ihbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2.5 saatin sonunda kontrol altına alındı. Tırın dorsesi hurdaya dönerken içerisindeki 125 bin liralık malzemenin tamamı yandı.

Yanan tırdaki 125 bin liralık malzeme kül oldu



Yanan tırdaki 125 bin liralık malzeme kül oldu



Yanan tırdaki 125 bin liralık malzeme kül oldu



Yanan tırdaki 125 bin liralık malzeme kül oldu



Yanan tırdaki 125 bin liralık malzeme kül oldu



Yanan tırdaki 125 bin liralık malzeme kül oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an

Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an

58
Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

107
Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

115
Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

150
Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi

Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi

139
Üçlü zirve sonrası liderlerin açıklamaları

Üçlü zirve sonrası liderlerin açıklamaları

91
CHP'li Mudanya Belediyesi zeytinlikleri arsaya dönüştürdü

CHP'li Mudanya Belediyesi zeytinlikleri arsaya dönüştürdü

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM