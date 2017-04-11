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Marmaris'teki ölümlü yat yangının şüphelileri İngiliz çıktı

Marinada 3 yatın kül olduğu, bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı yangının ardından gözaltına alınan 2 İngiliz adliyeye sevk edildi.

11.04.2017 - 09:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

Billy C. (34) ile kız arkadaşı Rosie P.G. (24), emniyetteki işlemleri sonrası Marmaris Adliyesine sevk edildi.

"ÇOK ALKOLLÜYDÜM"

Billy C'nin ifadesinde, "Çok alkollüydüm, boş gördüğüm yata dinlenmek için girdim. Kız arkadaşımla kavga edince yattan çıktım. Yatın nasıl yandığını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

Marmaris'teki ölümlü yat yangının şüphelileri İngiliz çıktı

Rosie P.G'nin de alkollü olduğunu, olayla ilgili bir şey hatırlamadığını söylediği belirtildi. Bu arada, MOBESE kayıtlarından, zanlıların ilk yangının çıktığı "Passion" adlı yata giriş ve çıkış yaptıkları, şüphelilerin çıkmasının ardından yatın alev aldığının saptandığı kaydedildi.

Marmaris'teki ölümlü yat yangının şüphelileri İngiliz çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yat Limanı'nda "White Layd", "Cartano" ve "Passion" isimli yatlar yanarak kullanılamaz hale gelmiş, "Cartano" isimli yattaki Ekrem Gökçe (63) yaşamını yitirmiş, yaralanan Türker Demir ise hastaneye kaldırılmıştı.

Marmaris'teki ölümlü yat yangının şüphelileri İngiliz çıktı

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