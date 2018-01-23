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Filipinler'de yanardağ harekete geçti: 26 bin kişi tahliye edildi

Filipinler’deki Mayon Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Önlem olarak, 26 bin köylü güvenli bölgelere tahliye edildi.

İHA | 23.01.2018 - 11:22..
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Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Mayon Yanardağı’nın gün ağarmadan 700 metre yükseğe, 3 kilometrelik bir alana lav püskürttüğünü açıkladı. 1 hafta önce lav püskürten Mayon Yanardağı’nın en güçlü patlamasının dün meydana geldiği açıklandı. Dağın püskürttüğü dumanın da 10 kilometre kadar yükseldiği belirtildi.

'ÖNÜNE GEÇEN HER ŞEYİ BUHARA ÇEVİREBİLİR'

Yetkililer, Mayon Yanardağı’nın yamaçlarından büyük bir hızla akacak kızıl lav derelerinin ve yüksek sıcaklıktaki gazların, önüne geçen her şeyi buhara çevirebileceği uyarısında bulundu.

Filipinler'de yanardağ harekete geçti: 26 bin kişi tahliye edildi

KÖYE GİRİŞ KONTROL NOKTALARIYLA ENGELLENİYOR

Mayon’un pazartesi günkü patlamasının ardından dağın 8 kilometre çevresi tehlikeli alan ilan edilip 5 dereceli alarmın 4’üncü seviyesine çıkıldığı belirtildi. Polis, köylülerin felaket bölgesine geri dönmelerini engellemek için kontrol noktaları kurdu. Yetkililer köylülerin tehlikeli bölgeye geri dönmelerini engellemek için elektrik ve su hizmetinin verilmemesini istedi.

UÇAK SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Bölgede ölen ya da yaralanan olmazken birçok mahalli uçak seferleri iptal edildi. Uçakların yanardağın dumanlarının bulunduğu bölgeden uzakta seyretmeleri uyarısında bulunuldu.

Tahliye edilen bölge sakinleri için 30 bin toz maskesi ve 5 bin torba pirinç, su, ilaç ve diğer ihtiyaç maddeleri gönderildiği bildirildi.

Filipinler’de 22 aktif volkan bulunuyor. 1991’de Pinatubo Yanardağı patlamış ve 800 kişi hayatını kaybetmişti. Dağın etrafındaki bütün kasaba ve şehirler kül altında kalmış, ABD bölgedeki Kuzey Luzon Adası’ndaki deniz ve hava üslerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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