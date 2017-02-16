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Yandex gelirlerini artırdı

Rus internet şirketi Yandex’in net karı geçen yıla göre yüzde 16 artarak 14,1 milyar rubleye yükseldi.

16.02.2017 - 15:10
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Yandex gelirlerini artırdı

240 MİLYON DOLAR

Rus internet şirketi Yandex'ten yapılan açıklamada, mobil taksi uygulaması Yandex.Taxi’nin ön plana çıkan başarısı sayesinde Yandex’in 2016 net karının önceki yıla göre yüzde 16 artışla 14,1 milyar rubleye (yaklaşık 240 milyon dolar) yükseldiği belirtildi.

YÜZDE 27'LİK ARTIŞ

Geçen yıl şirket gelirlerinin yüzde 27 artarak 75,9 milyar rubleye, vergi öncesi karının da yüzde 25 yükselişle 26,1 milyar rubleye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Üst Yöneticisi (CEO) Arkady Volozh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirket olarak geliştirilen makro koşullar ve tüm teknoloji platformlarındaki yenilikçi yaklaşımları sayesinde gelirlerini artırmayı başardıklarını kaydetti.

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