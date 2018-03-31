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Yangın çıkaran engelli kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da anne ve babaları taziyeye giden zihinsel engelli 4 kardeş evde çakmakla oynarken yangın çıktı. Yangında 4 yaşındaki kardeş Remziye Demir hayatını kaybetti.

DHA | 31.03.2018 - 19:45..
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Akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Cebeci Sitesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede iddiaya göre, bir yakınlarının evine taziye ziyaretine giden Demir çifti, zihinsel engelli 4 çocuğunu evde yalnız bıraktı.

ÇAKMAKLA OYNARKEN YANGIN ÇIKTI

Evde yalnız kalan çocuklar çakmakla oynarken, yangın çıktı. Yangın halı ve perdelerin tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Çocuklardan biri pencereye çıkarak yardım istedi. Çocuğu görüp, dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çıkaran engelli kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti


BİR KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Evde mahsur kalan 3 kardeş itfaiye ekiplerince yaralı halde kurtarılırken, Remziye Demir ise yanarak yaşamını yitirdi. Yangını duyan Ahmet Demir, taziye evinden ayrılarak evine geldi.

Yangın çıkaran engelli kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Evdeki çocuklarından birinin öldüğü haberini alan baba Demir, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerince ambulansta sakinleştirici iğne yapılan baba Ahmet Demir, uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen Remziye Demir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın çıkaran engelli kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti

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