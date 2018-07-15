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Yangın çıktı, gözyaşını tutamadı

Kocaeli İzmit'te bir evde, elektrik kontağından çıkan yangında çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi. Aile ise yangının şokuyla gözyaşlarını tutamadı.

DHA | 15.07.2018 - 15:44..
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İzmit ​Kadıköy Mahallesi Tercümanoğlu Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki Oktay Gezmez'in oturduğu dairede, bugün öğleden sonra yangın çıktı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ YANDI

Elektrik kontağından çıkan yangında, çamaşır makinesi alev aldı. Ev dumanla dolarken, aile kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında çamaşır makinesi kullanılmaz hale geldi.

Yangın çıktı, gözyaşını tutamadı

ENGELLİ GENÇ GÖZYAŞINI TUTAMADI

Olay nedeniyle şoka giren aileden iki kadın ile bir çocuğa ise 112 Acil ekipleri müdahale etti.  Yangını duyarak olay yerine koşan aileden engelli genç, annesi ve kardeşlerine sarılarak ağladı. Genci, sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Yangın çıktı, gözyaşını tutamadı

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