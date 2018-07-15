Yangın çıktı, gözyaşını tutamadı

İzmit ​Kadıköy Mahallesi Tercümanoğlu Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki Oktay Gezmez'in oturduğu dairede, bugün öğleden sonra yangın çıktı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ YANDI

Elektrik kontağından çıkan yangında, çamaşır makinesi alev aldı. Ev dumanla dolarken, aile kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında çamaşır makinesi kullanılmaz hale geldi.

ENGELLİ GENÇ GÖZYAŞINI TUTAMADI

Olay nedeniyle şoka giren aileden iki kadın ile bir çocuğa ise 112 Acil ekipleri müdahale etti. Yangını duyarak olay yerine koşan aileden engelli genç, annesi ve kardeşlerine sarılarak ağladı. Genci, sağlık ekipleri sakinleştirdi.