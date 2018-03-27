Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan bir AVM'de yangın çıkmış, AVM'yi saran korkunç yangın 64 kişiyi canından etmişti. O yangına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına yangının başlama anları yansıdı.

Yangın faciasının başlangıç anları görüntülendi ViDEO

BİR ANDA BAŞLADI

AVM'nin eğlence katında meydana gelen yangın bir anda başladı. Hiçbir şey yokken bir anda tavandan ve duvardan düşen kor ateş, oyunların bulunduğu alana yayıldı. Düştüğü yerleri de yakan ateş bir anda alevlerin oluşmasına neden oldu.

Alevleri fark eden AVM'dekiler, panikle kaçışmaya kendini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Kısa süre içerisinde her şeyi yakan alevler, etrafı dumana boğdu.

HIZLA YAYILDI

Kısa süre içerisinde etrafa yayılan alevler öylesine büyüdü ki duman ve yangın kameraların çalışmasına engel oldu. Görüntü tam da yangının diğer taraflara sıçradığı sırada kesildi.

PUTİN ANMA TÖRENİNDE

Yangının dehşetine ilişkin görüntü Rus haber ajanları tarafından yayınlanırken, bugün de AVM'de hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte tüm devlet erkanı katılım sağlarken, AVM yangınında hayatını kaybeden kurbanların yakınları da anma etkinliğine katıldı.