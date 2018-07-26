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Yangın felaketinin ardından Yunanistan

Yakın tarihinin en büyük yangın felaketini yaşayan Yunanistan'da, alevlerin aldıklarından arda kalanların görüntüleri yürekleri burkuyor.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 11:14..
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Atina'nın kuzeydoğusundaki Rafina ve Penteli civarındaki ormanlık alanlarda başlayıp meskun bölgelere sıçrayan yangın, yayıldıkça bir faciaya dönüştü.

Yangın felaketinin ardından Yunanistan

FACİANIN BİLANÇOSU AĞIR

Kent sakinlerinden kiminin evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak kimininse yangından kaçarken girdikleri denizde boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ülkenin yakın tarihindeki en ölümcül yangın felaketi olarak nitelendirilen olayda, en az 77 kişi feci şekilde can verdi.

Yunanistan'daki yangın felaketi havadan görüntülendi VİDEO

YANGININ GERİDE BIRAKTIKLARI

Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından kaydedilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Şimdi Yunanistan, yangından arda kalanlarla yaralarını sarmaya çalışıyor.

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