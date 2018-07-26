Yangın felaketinin ardından Yunanistan

Atina'nın kuzeydoğusundaki Rafina ve Penteli civarındaki ormanlık alanlarda başlayıp meskun bölgelere sıçrayan yangın, yayıldıkça bir faciaya dönüştü.
FACİANIN BİLANÇOSU AĞIR
Kent sakinlerinden kiminin evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak kimininse yangından kaçarken girdikleri denizde boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ülkenin yakın tarihindeki en ölümcül yangın felaketi olarak nitelendirilen olayda, en az 77 kişi feci şekilde can verdi.
Yunanistan'daki yangın felaketi havadan görüntülendi VİDEO
YANGININ GERİDE BIRAKTIKLARI
Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının ardından kaydedilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Şimdi Yunanistan, yangından arda kalanlarla yaralarını sarmaya çalışıyor.