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Yangın söndürme tüplerinden uyuşturucu çıktı

İstanbul'da uyuşturucuları yangın tüpüne saklayan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

04.10.2017 - 12:04
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeyi Büyükçekmece'de piyasaya sürmek isteyen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yangın söndürme tüplerinden uyuşturucu çıktı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz cuma günü Ulus Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla polis ekipleri, yurt dışından gelen bir TIR' daki yangın söndürme tüplerini otomobillerine taşıyan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yangın söndürme tüplerinden uyuşturucu çıktı VİDEO

TUTUKLANDILAR

Operasyonda, yangın söndürme tüplerinin içerisine saklanmış 3 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli  tutuklandı.

Yangın söndürme tüplerinden uyuşturucu çıktı

Yangın söndürme tüplerinden uyuşturucu çıktı

Yangın söndürme tüplerinden uyuşturucu çıktı

Yangın söndürme tüplerinden uyuşturucu çıktı

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