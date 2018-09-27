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Yangın var diye çağırıp sürpriz yaptılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa ekipleri, yangın ihbarı verilen yerde büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

İHA | 27.09.2018 - 23:46..
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İtfaiyeciler Haftası nedeniyle alevlerin efendilerine sürpriz hazırlayan Süleymaniye Mahallesi sakinlerinden Metin Üçkardeşler, Süleymaniye Mahalle Konağı’nda yangın olduğu ihbarında bulundu.

Yangın var diye çağırıp sürpriz yaptılar

MEŞALE YAKARAK KARŞILADILAR

Mahalle sakinleri sürpriz için hazırlık yaparken, itfaiye ekipleri de iki araçla yangın bölgesine gelmek için hareket etti. İtfaiye araçları yangın yerine yaklaştığı sırada meşaleler, havai fişekler yakıldı. Renk cümbüşü ortasında kalan itfaiye görevlileri şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Ekiplerin başında gelen İtfaiye Amiri Osman Nuri Baştürk’e mahalle sakinleri adına Metin Üşkardeş tarafından çiçek takdim edildi.

Tüm itfaiyecilerin gününü kutlayan Üçkardeş, "Allah fırsat versin ki, yangına değil, sadece yol ve çim sulamaya çıkın" dedi. İtfaiye Amiri Osman Nuri Baştürk ise, sürprizden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Yangın var diye çağırıp sürpriz yaptılar VİDEO


Yangın var diye çağırıp sürpriz yaptılar


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