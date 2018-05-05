Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Bolu'ya bağlı Tekke Işıklar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, Murat Gülen, Hasan Öztürk, Hamdi Güden ve İbrahim Yılmaz'a ait evler ile ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI

Yangına, Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına müdahale için yola çıkan Bolu Belediyesine ait itfaiye aracı köye yaklaşık 4 kilometre kala, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

2 İTFAİYE ERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, araçtaki Erhan Yazgan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kalbi duran Aykut Kabakcıoğlu ise olay yerine gelen UMKE ekiplerinin yaptığı kalp masajı sonrası hayata döndürüldü.

Uçurumdan sedyeyle çıkartılarak ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kabakcıoğlu, burada yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen diğer itfaiyeciler de mesai arkadaşlarının hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.